Helsetopp sier fra seg sluttpakke

Lønnsvilkårene blant helstetoppene har vært heftig debattert den siste tiden -også Vorlands lønnsvilkår.



Bakgrunnen for at han nå sier fra seg sluttpakken er at den strider mot reglene som ble ilagt helseforetakene i 2015 - der de fikk beskjed om å følge statens regler for lederlønninger.