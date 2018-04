USA og Nord-Korea har hatt hemmelige, direkte samtaler for å forberede et møte mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-Un.

Det melder CNN.



Det er ventet at et møte mellom Trump og Kim vil finne sted i mai.



Representanter fra de to landene skal ha snakket sammen flere ganger, og ved en anledning skal de ha møtt hverandre i all hemmelighet i et tredje land.