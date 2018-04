En henger med farlig og eksplosiv last har veltet i en trafikkulykke på riksvei 93 i Kløftan nær Alta i Finnmark.

Politiet sier de har informasjon som tyder på at lasten kan ha fått både slag og støt. De frykter derfor at det kan være eksplosjonsfare.



Veien vil være sperret i flere timer, frem til situasjonen er under kontroll.