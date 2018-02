Økokrim henlegger saken der en Arbeiderpartipolitiker i Trondheim ble mistenkt for påvirkningshandel eller korrupsjon.

Ap-politiker Rune Olsø fikk kritikk da han var konsulent for et selskap som inngikk en millionavtale i et utbyggingsprosjekt samtidig som han satt i bystyret.



Han avviste å ha gjort noe galt og saken er nå henlagt på bevisets stilling.