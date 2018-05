Henlegger voldtektssak

Sjåføren i 20-årene varanklaget for å ha voldtatt en kvinne som var på vei hjem fra byen.



Saken er nå henlagt på grunn av bevisets stilling. Ifølge TV2 skal det ha skjedd etter at den tiltalte skal ha gitt en ny forklaring.



Kvinnen står fast ved at hun er utsatt for voldtekt, mens sjåføren hele tiden har nektet for dette.