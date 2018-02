Her er mannen som ble tatt for «fyllekjøring» på ski midt i Kongsberg

«Patruljen måtte ta hånd om en svært beruset mann på ski i Kongsberg sentrum. Klarte verken å gå klassisk eller skøyte. Måtte ta av seg skia under hjemtransporten av patruljen», skrev politiet i Søndre Buskerud på Twitter klokken 02.34, natt til søndag 28. januar..

Historien ble raskt spredt i både norske og internasjonale medier. Blant annet ble episoden omtalt hos australske Yahoo og det russiske nyhetsbyrået Sputnik





Nå viser det seg at det var den lokale brannmannen Glenn Tonby (32) som ble tauet inn for den uvanlige «promillekjøringen», skriver Laagendalsposten

– Det har vært noen heftige uker. Det har tatt litt av dette her, forteller Tonby til P4.

Bakgrunnen for episoden var at 32-åringen hadde vært i Kongsberg skisenter sammen med en kompisgjeng. Ettersom det var skiføre helt til byen, endte de opp med å gå på ski ned til sentrum, der de tok noen øl.

Da Tonby skulle hjem litt senere, tok han på seg skiene igjen – men da var teknikken åpenbart litt mindre imponerende.

– Politiet var veldig allrighte og syntes bare det var gøy. Jeg hadde ikke vært noe teit, heldigvis, bare flau, så da var det greit, sier Tonby til TV2





– Skiteknikken er vel litt bedre når jeg er edru, men jeg er ikke god da heller, sier Tonby lattermildt.





Nå planlegger han uansett å gi seg med den alternative kombinertøvelsen øldrikking og skigåing.





– Jeg tror det blir mindre av det framover, sier 32-åringen til P4.





