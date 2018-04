Her kommer det nye fotobokser i 2018

Norske fotobokser sørget i 2017 for at det ble skrevet ut bøter for 242 millioner kroner på norske veier.







Nå har Din Side fått tak i Vegdirektoratets liste over hvor det skal settes opp nye fotobokser i 2018.





E39 blir prioritert

Den viser at det særlig er rogalendingene som må belage seg på flere målepunkter framover. Faktisk er 4 av 5 planlagte punkt-ATK'er på E39 i Rogaland:

E39: Skurve (Rogaland)

E39: Gjedrem (Rogaland)

E39: Søylandsdalen (Rogaland)

E39: Drangsdalen (Rogaland)

Fv536 Spjeld (Hordaland)

Når det gjelder strekning-ATK, altså gjennomsnittsmålinger, er det følgende veier som blir prioritert i 2018:



E39 Bømlafjordtunnelen (Hordaland)

Rv3 Nord for Tynset (Hedmark)

Rv658 Valderøy- og Ellingsøytunnelene (Møre og Romsdal)