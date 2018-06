Her må elbiler snart betale bompenger

MÅ BETALE: Gratis bompassering for elbiler kan stå for fall mange steder i landet. Foto: NTB scanpix

Snart kan det bli slutt på bompengefritaket for landets elbilister.

Fredag vedtas revidert nasjonalbudsjett i Stortinget, og der blir det trolig flertall for at elbiler skal kunne betale inntil halv pris i bomstasjonene. Tanken er at dette skal avgjøres lokalt.

Nå skriver Stavanger Aftenblad at fylkestinget i Rogaland allerede har grepet muligheten.

Tirsdag ble det vedtatt at elbilene i fylket skal betale halv pris i de nye bomstasjonene som kommer til høsten. Forutsetningen er at Stortinget vedtar budsjettet som planlagt.

Samtlige partier i fylkestinget var enige om at elbiler skal betale bompenger, men Venstre, MDG og KrF ønsket å vente med å innføre ordningen.