Hevder amerikanske styrker fikk krigsbeskjed

Det hevder det amerikanske nyhetsnettstedet Military.com.



I talen skal Neller ha understreket til marinesoldatene at de må være kampklare til enhver tid, og at han så for seg at det er en stor kamp i vente.



John Kristen Skogan, som forsker på nasjonalt sikkerhet og forsvar i NUPI, sier til VG at marinesjefen overdriver når han snakker om en overhengende fare for konfrontasjon.