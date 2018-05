Hevder elbiler betaler 3,92 kroner i «bensinpris»

Årsaken er, ifølge selskapet, oppgang i oljeprisen og styrking av dollaren – noe som har ført til at innkjøpsprisene har økt. Dieselprisen fulgte hakk i hæl, med en veiledende pris på 15,74 kroner.

Nå har Elbilforeningen regnet ut at tilsvarende «literpris» for elbilister er 3,92 kroner, skriver E24





Regnestykket tar utgangspunkt i at en bensinbil kan kjøre rundt to mil for en liter bensin til 16,67 kroner.

Foreningen har forutsatt at en elbil trenger ca 4 kilowattimer strøm for å kjøre den samme strekningen, og med en strømpris på 0,98 kroner inkludert nettleie og avgifter, havner totalsummen på 3,92 kroner.

– Det viser jo tydelig hvor energieffektiv elbilen er. Kjører du mye og langt, er det desto mer å spare. Bompenger er den fordelen flest oppgir, etter kjøpsfordelene. Drivstoffprisen tror jeg folk glemmer litt, sier daglig leder Christina Bu i Norsk Elbilforening til E24.



Skulle strømprisen stige med 50 prosent, til 1,50 kroner, vil «literprisen» fortsatt bare være rundt 6 kroner, ifølge Elbilforeningen.



