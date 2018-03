Hevder Leirstein jobbet for å snu suspensjonssak mot FpU-er

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein skal ha engasjert seg for å stanse suspensjonen av FpU-medlemmet som nå har flere varslingssaker mot seg.

Det melder NRK, etter at en mann i FpU skal ha bedt en 14-åring om sex mens han hadde lederverv i partiet. Han ble først suspendert, før vedtaket ble omgjort.



Flere kilder hevder overfor NRK at Leirstein deltok aktivt for å få omgjort vedtaket. Han ønsker ikke selv å kommentere dette.