Hevder Trump-advokat fikk millioner fra russer

Pornostjernen Stormy Daniels advokat hevder at Donald Trumps advokat,Michael Cohen, mottok en halv million dollar fra et russisk selskap etter presidentvalget.

Den angivelige utbetalingen skal ha kommet fra et selskap som kontrolleres av den russisk-ukrainske forretningsmannen Viktor Vekselberg, en av Russlands rikeste menn.



Selskapet avviser påstanden, mens Cohen ikke har kommentert den.



Han har tidligere innrømmet at han betalte 130.000 dollar til Daniels, som hevder at hun hadde en affære med Trump, og ble betalt for å tie om saken.