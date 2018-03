Hevdet de måtte dope ned sykehjemspasienter

Ansatte ved et sykehjem i Åmot kommune mener ledelsen ba dem dope ned demente beboerer for å slippe ha flere ansatte på jobb.

De sendte derfor bekymringsmelding om dette til Fylkeslegen, skriver NRK.



Ifølge fylkeslege Trond Lutnæs, er det ikke er funnet bevis for påstanden.



Leder i Sykepleieforbundet, Eli Gunhild By kjenner ikke til den konkrete saken, men sier det er behov for flere ansatte på sykehjem.