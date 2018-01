Farenivået for vulkanen Mayon på Filippinene er hevet til nest høyeste nivå etter at det ble spydd ut en enorm røyksky tidligere i dag.

Røykskyen nådde 10 kilometer over krateret, og det er ventet et farlig utbrudd om få dager.



I følge Reuters har nå over 40 000 innbyggere flyktet fra hjemmene sine etter at vulkanen begynte å vise tegn til aktivitet forrige uke.