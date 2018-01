Historisk dårlig resultat for Ap

Partiet går fra 37,8 prosent i januar i fjor til 24,2 i januar i år på målingen som er utført for Nationen og Klassekampen.



Dette er første måling etter at Giske-saken eksploderte.



Ap-nestleder Hadia Tajik mener den turbulente tiden de siste ukene har vært avgjørende for resultatet.



Høyre er den store vinneren på målingen, de har økt oppslutningen med 3,8 prosentpoeng det siste året.