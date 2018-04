Historisk møte på grenselinjen mellom Nord-Korea og Sør-Korea

De to delte noen ord og hilste på hverandre i noen svært symbolske øyeblikk, før Kim gikk over delelinjen og inn på sørkoreansk territorium. Deretter gikk begge over på den nordkoreanske siden av grensen, for å ta hverandre i hendene også der.



De to landene på Korea-halvøya er fremdeles formelt sett i krig, siden det ikke ble undertegnet en fredsavtale etter Korea-krigen på 1950-tallet.