Hjelpetelefonen merker økt pågang etter Utøya-film

Ifølge hjelpetelefon er folk bekymret for at hendelsen kan skje igjen, skriver NRK.



Også bråket rundt Sylvi Listhaug har ført til flere henvendelser.



Flere sier de er urolig for at bråket kan eskalere, og tolker at blomstene som ble gitt til Listhaug er fra folk som hyller det som skjedde 22. juli.