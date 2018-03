Hjemmebrentliga avslørt

Tre menn i 40-årene er varetektsfengslet i fire uker, to av dem med full isolasjon, etter en storaksjon mot det politiet mener er et hjemmebrent-nettverk.

Ifølge Trønder-Avisa har nettverket forsynt deler av Innherred ,som omfatter Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, med hjemmebrent over flere år.



Hjemmebrentapparatet skal ha gått for fullt da mennene ble pågrepet i en koordinert aksjon.



De tre erkjenner deler av forholdene de er siktet for. Politiet utelukker ikke at det kommer flere pågripelser.