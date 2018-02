H&M gransker anklager om slavearbeid i Kina

Journalisten som var innesperret i kinesisk fengsel i 23 måneder fortalte nemlig om medfanger som var med på å produsere emballasje, tekstiler og andre komponenter til blant annet Hennes & Mauritz.



En talsperson for Hennes & Mauritz sier at de undersøker anklagene, men at det ennå ikke kan fastslås om de stemmer.