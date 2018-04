Hoggormsesongen er i gang

Og selv om det har vært kaldt og mye snø, så betyr ikke det at det blir færre av dem i år enn tidligere. Kanskje tvert i mot.



- Så lenge det er nok snø, så gjør det nemlig ikke noe at det er kaldt, sier zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk Museum.

- Blir et bra ormeår



Og det er på denne tiden av året det er stor sjanse for å se mye hoggorm, det sier zoolog ved NTNU i Trondheim, Dag Dolmen.

- Når folk er ute om våren, og kommer i en solhelling hvor det er et ormehi, så kan de se ti - tolv hoggormer, gjerne sørhellinger uten for mye vegetasjon, sier Dolmen.

- Hold deg unna Og da har Dolmen et klart råd:

- Ikke lek med den !

Og:

- Hvis du setter deg på en hoggorm, så kan det være at den biter, men ellers velger den å flykte, sier han.



- Kan bli alvorlig syke

Skulle du bli bitt så bør du oppsøke lege, sier avdelingsdirektør i Giftinformasjonen ved folkehelseinstituttet, Mari Tosterud.

- Årsaken er det er noen som blir så syke av hoggormbitt at de må innlegges på sykehus, mens noen kan få lov til å se det an hjemme, sier Tosterud. Les mer her.

Årsaken er at snøen blir liggende som en dyne over hoggormen som har overvintret. Derfor tror han at selv om det ikke nødvendigvis blir et voldsomt bra år for ormen, så tror han det blir bra.