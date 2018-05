Helseminister Bent Høie sier beredskapen akkurat nå er forsvarlig, etter at han i dag besøkte Nord-Norge for hastemøter om ambulanseflyene.

Leger fykter liv vil gå tapt fordi fly står på bakken, etter at forhandlingene mellom aktørene som driver, og skal drive, ambulanseflyene brøt sammen.



Selv om situasjonen i dag er forsvarlig, iverksettes flere tiltak for å sørge for god beredskap fremover, sier Høie.