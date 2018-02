Høie: - Har bedt om en redegjørelse fra Helse Nord

Tirsdag ble det kjent at direktør ved Universitetet i Nord-Norge, Tor Ingebrigtsen, får en sluttavtale som sikrer han mellom 1,5 til 2 millioner kroner i fortsatt årslønn etter at han trakk seg i forrige uke.



Ber om svar

Nå følger Høie opp ved å be om en redegjørelse fra Helse Nord.

– Jeg har bedt om en redegjørelse fra Helse-Nord om den avtalen. Det som er viktig for meg er at han er innenfor de retningslinjene som staten har satt opp, sier Bent Høie til P4 Nyhetene.

I sluttavtalen står det at Ingebrigtsen beholder lønna si på nesten 1,9 millioner kroner ut året, hvor han også skal ha studiepermisjon.



I tillegg forutsettes det at han må jobbe enten på sykehuset i Tromsø som rådgiver eller på universitet i Tromsø frem til han pensjonerer seg, noe Høie understreker.





– Han skal jobbe 100 prosent for den lønna han får. Dette er ikke snakk om at han skal få utbetalt årlig høy lønn for å ikke gjøre noen ting, sier Høie.

Avtalen har skapt sterke reaksjoner fra flere helsepolitikere som mener helseministeren bør følge opp.