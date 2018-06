Helseminister Bent Høie er svært glad for at det i natt ble enighet mellom Norsk Flygerforbund og Babcock.

Høie sier i en uttalelse at han er glad for at begge parter strakk seg langt for å lande en avtale.



Flygerforbundet kritiserte Høie for manglende innsats i prosessen, noe Høie mener han ikke kjenner seg igjen i.