På grunn av uenighet om betingelsene til pilotene, har flere ambulansefly den siste tiden blitt stående på bakken, og både leger og politikere er bekymret for beredskapen.

Helseminister Bent Høie sier det legges planer for å hindre at krisen med fly på bakken eskalerer.



Blant annet er flere piloter som har sluttet erstattet. Høie har bedt helseregionene komme opp med planer som gjør at tilbudet forblir forsvarlig.