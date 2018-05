Helseminister Bent Høie sier han opplever at Helse Nord har satt i gang og planlegger flere tiltak for å løse luftambulansekrisen i Nord-Norge.

Strid rundt anbudet på driften har ført til at flere av ambulanseflyene står på bakken på grunn av pilotmangel.



Høie skriver i en pressemelding at han ser alvorlig på saken og at han vil redegjøre om situasjonen for Stortinget neste uke.