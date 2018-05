Hollywood-Gunilla arrestert

Det skjedde i Florida, der Persson er mistenkt for grovt tyveri. Et overvåkningskamera viser at 59-åringen prøver et par Chanel-solbriller. Hun har dem på hodet da hun går ut av butikken. Der havner de i veska, men Perssons advokat hevder likevel at det hele er en misforsåelse.



Den svenske Hollywood-fruen har sluppet ut fra cella, etter en kausjon på 45.000 kroner.