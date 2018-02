Hans Christer Holund forstår fortsatt ikke hvorfor han ikke fikk en plass på stafettlaget til langrennsherrene under OL selv om han hadde tatt bronse på tremila.

Forklaringen fra landslagstreneren var at de fulgte magefølelsen i laguttaket.



Men Holund sier til NRK at han kommer til å ta opp dette etter OL, så alle er enige om kriteriene for uttak før mesterskap.