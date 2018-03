Hører ikke mor gi førstehjelp

En lydekspert tviler på at den tiltalte moren i Valdres-saken ga sin 13 år gamle datter hjerte- og lungeredning som hun ble instruert til da hun ringte nødtelefonen.

Den kriminaltekniske lydeksperten har hørt gjennom telefonsamtalen, og forklarte i Gjøvik tingrett i dag at han ikke hører lyder av aktivitet når moren blir instruert i å gi livreddende førstehjelp.



Moren er tiltalt for grov mishandling av datteren, etter at jenta ble funnet død av avmagring nyttårsaften 2015.