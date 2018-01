Barne- og likestillingsminister Solveig Horne krever en forklaring på som er gjort for å for å sikre at ingen barnevernsansatte har dobbeltroller.

Søndag ble det kjent at minst 59 ansatte i barnevernet selger, eller har solgt, privat barnevern på si.



Horne sier til VG at det er uakseptabelt, og forventer at Barne,- ungdoms - og familiedirektoratet tar en grundig gjennomgang for å sikre at det ikke skjer.