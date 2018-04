Hotellgjester "truer seg" til bedre service

Det skjer nå ofte at gjester krever kompensasjon for ikke å skrive negative omtaler av hotellene på nett, blant annet på Tripadvisor, ifølge en ny europeisk forskingsrapport.



Der svarer over halvparten av hotellsjefene at de har hatt gjester som har truet med negative omtaler om de ikke ble kompensert - med bedre rom eller penger tilbake.



Rapporten konkluderer med at kontakten mellom hotell og gjester er i endring. Og

hotellgjester har skjønt at de har makt, melder NRK.