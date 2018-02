Høyre åpner for en ny gransking av overskridelsene i Stortingets byggeprosjekt, der busjettet har sprukket med 1,1 milliarder kroner.

Riksrevisjonen la i juni i fjor frem en svært kritisk rapport, etter at budsjettet den gang var overskredet med rundt 600 millioner kroner.



Nå sier finanskomiteens leder, Henrik Asheim fra Høyre, at det kan bli aktuelt å be Riksrevisjonen gjennoppta granskingen.