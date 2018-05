Det er bekymringsfullt at veksten i forbrukslån er så stor.

Det sier medlem i Finanskomiteen på Stortinget, Mudassar Kapur fra Høyre.



Tidligere i dag ble det kjent at flere banker som har spesialisert seg på forbrukslån, opplever enorm lånevekst.



Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for ikke å gjøre nok for å brems utviklingen, men Kapur mener det gjøres en rekke gode og viktige tiltak.