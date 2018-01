Høyre sier de vil samarbeide med politiet

Det skriver Høyre i en tekstmelding til flere varslere i dag, skriver VG.



I dag ble det klart at politiet vil undersøke saken. Høyre har hele tiden sagt at de ikke vil ta kontakt med politiet på eget initiativ, men at de derimot vil samarbeide om politiet selv tar kontakt.



Siden 10. januar har det kommet ti varsler om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.