I et nytt forslag som legges frem mandag, vil partiet stemme ja for å tillate assistert befruktning for enslige, ifølge Aftenposten.



Dette er i dag ikke lov i Norge, men mye tyder nå på at det kan bli flertall på Stortinget for lovendring.



Årlig reiser over tusen norske kvinner til utlandet for å få denne behandlingen i dag.