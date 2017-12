Heggelund viser til at SV i regjering stemte for Goliatfeltet i 2009, men at de nå driver et korstog mot det omstridte feltet som ser ut til å bli et tapsprosjekt.



SVs Lars Haltbrekken sier til Dagbladet at Heggelund har frekkhetens nådegave og at SV har vært mot Goliatfeltet hele tiden, men at de tapte kampen internt da de satt i regjering.