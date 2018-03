Høyre-utvalg foreslår alkoholnekt for ledere

Det er et av flere punkter utvalget Høyre satte ned i kjølvannet av varslersakene nå foreslår.



Også alkoholbruken generelt på partiarrangementer skal bli strengere, og den enkelte må i større grad betale for egen drikke.



Utvalget vil også at varslingsaker skal behandles av et advokatkontor, for å unngå å måtte varsle om venner, skriver Aftenposten.