Sauebonden fant lammene ille tilredt i dag - et av dem med avrevet hode. Det ble snart klart at det ikke var ulv, men en hund som hadde vært på ferde.



Hunden skal ha rømt fra en hytte i nærheten. Sauebonden sier til NRK at han regner med at hunden blir avlivet. Statens Naturoppsyn minner om at det er båndtvang i hele sommer.