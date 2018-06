Hunden skal avlives etter å ha oppført seg truende mot folk, og for å ha angrepet en kvinne i 2015.



Nå har hunden, ifølge NRK, forsvunnet fra kennelen den har bodd på i tre år.



Eieren sier til kanalen at han ikke vet hva som skjer, men at han har fått en anonym telefon om at Bob er ute på landet og har det bra.