Hunden Eyja (2) ble kastet rundt i lasterommet på Norwegian-fly

Nå må hunden opereres, men Norwegian vil ikke love at de tar regningen.

Veterinærstudent Harpa Ruth Steimann (25), bosatt i Bodø, opplevde alle hundeeieres verste mareritt da hun skulle fly med Norwegian fra Ungarn til Oslo.

Steimann hadde vært på studietur i Ungarn og fløy tilbake til Norge med Norwegian forrige uke. Hunden hennes Eyja var også med på turen, og måtte sendes som spesialbagasje i et dyrebur i lasterommet.

Da veterinærstudenten ankom Oslo fikk hun beskjed om at buret ikke hadde vært stroppet fast under turen, og at hunden derfor hadde vært løs i lasterommet.

Steimann ble svært opprørt, og spurte om å få se til hunden sin. Da fikk hun beskjed om at hun måtte smøre seg med tålmodighet og vente slik som alle andre. Etter å ha ventet én time kom en ansatt bort til henne og spurte om hun kunne hjelpe til med å hente hunden.





Fant Eyja blodig

– Vi tok følge bort til flyet og han fortalte meg hva som hadde skjedd og synes tydelig det var en morsom situasjon, forteller en fortvilet matmor til P4.





EYJA: To år gamle Eyja før ulykken. Foto: Harpa Ruth Steimann

Da de kom frem til flyet lente Steimann seg inn i lasterommet og fikk se en blødende Eyja ligge under noen løse bagger. Hunden var tydelig opprørt og ville ikke tilbake i buret.

– Jeg ville ikke tvinge henne inn i buret igjen, men jeg fikk beskjed om at jeg ikke hadde noe annet valg, forklarer Steimann til P4.

Steimann prøvde flere ganger å be om hjelp til å løse situasjonen på flyplassen, men ble bare feid bort. Norwegian tok heller ikke noe ansvar for situasjonen.

– De påtok seg ikke ansvar, men skyldte på arbeiderne i Ungarn. Men jeg har kjøpt en tjeneste av Norwegian, og forventer at de tar ansvar i en slik situasjon, sier hun til P4.





Norwegian skriver i en mail til P4 at de beklager at hunden har kommet seg ut av buret, og de undersøker nå hva som har skjedd.

– Vi har full forståelse for at eieren til hunden opplevde situasjonen som ubehagelig, og det beklager vi virkelig, skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

De venter nå på en rapport som skal forklare hva som hendt, og om de kunne gjort noe annerledes.

– Det kan ha vært at hunden ble veldig stresset i buret og rørte seg mye, og på den måten åpnet buret, men det får rapporten vise, forklarer Norwegian.





Harpa er uansett ikke fornøyd med behandlingen fra flyselskapet. Det eneste hun fikk tilbud om var hjelp til å reparere skadene på hundeburet.







Saken fortsetter under bildet.

BLODRESTER: Slik så hundeburet ut etter flyturen. Man ser tydelig blodrester og at gitteret er bøyd. Foto: Harpa Ruth Steimann

Eyja brakk to tenner da hun forsøkte å komme seg ut av buret som skled frem og tilbake, og må nå opereres.

Steimann spurte Norwegian om de kom til å betale for veterinærutgiftene, men det kunne de ikke love. Hun fikk bare beskjed om å ta vare på kvitteringen.



– De tok meg ikke seriøst, og jeg følte det var jeg som var dum, selv om jeg vet at det ikke stemmer, sier hun.

Eyja har det etter forholdene ganske bra, men er tydelig preget av flyturen.

– Jeg gruer meg veldig til å fly med henne igjen, og det gjør nok hun også. Buret, som var der hun pleide å føle seg trygg, er nå noe Eyja forbinder med den ubehagelige hendelsen, forklarer eieren.

Norwegian legger til at de flyr flere tusen dyr hver måned og har klare rutiner på hvordan dyr skal ivaretas, både i forhold til komfort og sikkerhet.

– Det er ekstremt sjeldent vi opplever uregelmessigheter. Dessverre skjer det menneskelige feil i svært sjeldne tilfeller, og da har vi høy prioritet på hvordan vi håndterer disse enkeltsakene og ikke minst hvordan vi retter tiltak slik at noe lignende ikke skjer igjen, forteller presseansvarlig Jacobsson til P4.

Det var Bodø Nu som først omtalte saken.

– Jeg bryr meg ikke om buret, jeg bryr meg om at hunden min har det bra, sier en oppgitt Steimann.