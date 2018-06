Hurtigruten brøt loven under seilas til Svalbard

Det fastslår Sjøfartsdirektoratet, melder NRK.



Årsaken er at Hurtigruten hadde flyttet det aktuelle skipet fra det norske skipsregisteret til det internasjonale, noe som har betydning for tariffavtalen til de ansatte om bord.



For at seilasen skulle vært lovlig, måtte Hurtigruten ha anløpt to utenlandske havner i løpet av seilasen, ifølge direktoratet.