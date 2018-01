Hus totaltskadet i brann

Et hus har blitt totalskadet i en brann i Larvik i kveld.



Det var personer hjemme da brannen startet, men de kom seg uskadet ut.



Også et rekkehus i Fredrikstad begynte å brenne. Der er to menn i 50-årene blir avhørt som mistenkt fordi de lekte med fyrverkeri i nærheten før brannen startet.



I Stavanger er det full fyr i et kampsportinstitutt, og en fabrikk på Eidskog i Hedmark har i kveld fått store skader i brann.