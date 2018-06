Flere personer har blitt husløse etter at seks boliger i et rekkehus i Bergen ble skadet i en brann i ettermiddag.

Men fortsatt har ingen oversikt over hvor mange dette gjelder, melder NTB.



Minst to av boenhetene er helt ødelagt, men ingen personer skal ha blitt skadet i brannen. Brannvesenet fryktet en stund at gnister fra brannen skulle nå terrenget rundt.