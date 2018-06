Hver fjerde fedmeopererte er kvinne i 40-åra

Hver fjerde fedmeoperasjon i Norge utføres på kvinner i 40-årene.





Det viser tall P4 Nyhetene har innhentet fra Norsk Pasientregister.



Mange kvinner

I fjor ble 503 kvinner mellom 41 og 50 år fedmeoperert, det utgjør 24 prosent av alle de 2096 operasjonene ved norske sykehus i fjor.





- Det er slik fordi de fleste som blir operert er kvinner og gjennomsnittsalderen for operasjon er 41 år, sier professor og overlege ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset Vestfold, Jøran Hjelmesæth.



Vet ikke årsaken - To av tre som har sykelig overvekt er kvinner, sier Hjelmesæth.

Men årsaken til det er det ingen som kjenner.

- Det vet vi ikke. Man har spekulert i om årsaken kan være at det er kvinner som føder barn. Mange kvinner forteller at barnefødsel var starten på utviklingen av overvekten, forklarer professoren.





Leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff, sier en annen forklaring på at kvinner i 40-årene er overrepresentert kan være samlivsbrudd.





- Vi vet at over halvparten av alle ekteskap går i oppløsning. Mange som har overvekt eller fedme står i en livssituasjon hvor de har erfaring med dårlige relasjoner. Og bruker du mat til å regulere følelser så vil du etter all sannsynlighet utvikle overvekt. Da kan det å gå ut av et slikt forhold gjøre at de føler en sterk trang til å få bedre helse og dermed søker hjelp, sier Graff til P4 Nyhetene.





Må forskes mer

Graff mener det er for dårlig at forskerne ikke vet hvorfor det nettopp er kvinner som oftest blir sykelig overvektige.





- Det forteller oss at det forskes alt for lite på årsakene til at vi utvikler overvekt og fedme og at kvinnehelse ikke har samme prioritet som mannehelse. Overvekt og fedme er tydeligvis ikke gir høy status å forske på og det overrasker meg når en vet hvordan dette rammer både enkeltindividet og samfunnet, sier Graff.





Hun mener det må forskes mer på dette.





- Det vil gi stor gevinst for helsen for den enkelte og for samfunnsøkonomien, sier Graff.

Ved tre av fire fedmeoperasjoner er det kvinner som ligger på operasjonsbordet. I fjor ble 1577 kvinner og 519 menn fedmeoperert.