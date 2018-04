Hver tredje russevoldtekt hadde vitner

Det viser en gjennomgang Kripos har foretatt.



Tross økt fokus, blant med Kjernekar-kampanjen fra Kriopos ble det også anmeldt flere voldtekter ifjor. 16 overgrep mot 14 i 2016 og 11 i 2015.



Det kan bety at flere velger å anmelde, men Kriipos sin gjennomgang viser uansett at det er viktig å bry seg, sier leder for voldtektseksjonen på Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen.