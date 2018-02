Å stå, gå eller gjøre husarbeid istedenfor å sitte i ro, minsker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer betraktelig.



Det kommer fram i en ny svensk studie, skriver Dagens Medisin.



Studien viser at å erstatte en halvtime med stillesitting hver dag med å stå eller å gjøre husarbeid, minsker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer med 24 prosent.