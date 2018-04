Filippinenes president Rodrigo Duterte tar nå en helomvending og kaller Nord-Koreas leder Kim Jong-un for en "dagens mann".

For åtte måneder siden ble Jong-un beskrevet som en "galning" av den Filippinske presidenten.



Fredag ble det klart at Nord-og Sør-Koreas ledere skal arbeide for en fredsavtale.