I retten for medikamentdrap

I dag må en lege møte i retten tiltalt for uaktsomt drap på samboeren.

Den 39 år gamle kvinnen ble funnet død på sofaen i hjemmet sitt i 2014. Obduksjonen viste at hun døde av en overdose av flere legemidler.



Samboeren, som altså er lege, nekter straffskyld. Striden står om kvinnen tok medisinene selv, eller om legen satte sprøyter på henne.



Politiet mener også at legen forfalsket et testamente der han skulle arve flere millioner kroner.