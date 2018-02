I sommer blir rundballene gule – dette er årsaken

Felleskjøpet fortsetter å bruke de såkalte «traktor-eggene» til å sette fokus på kreftsaken.





I 2016 var rundballene rosa , til inntekt for brystkreftforskning, mens 2017-ballene var blå – med fokus på prostatakreft.

I sommer blir rundt 200.000 rundballer farget gule, og inntektene fra salget av plasten går til barn som er rammet av kreft.

– Vi har nå lagt bak oss to år med fargerike jorder til inntekt for en god sak. Vi opplever at norske bønder har trykket sakene til sitt bryst, og virkelig ønsker å være med og vise sin støtte. Etter en nøye vurdering, har vi i år landet på at vi ønsker å gi vårt bidrag til en liten og sårbar gruppe. I år vil vi derfor tilby gul plast, til inntekt for barnekreft, sier Jan Håvard Kingsrød, rundballegeneral i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding.

De velger å offentliggjøre nyheten i forbindelse med den internasjonale barnekreftdagen 15. februar.

Det internasjonale symbolet for barnekreft er en gullsløyfe, men plastprodusenten klarte ikke å lage en tilfredsstillende gullfarge. Løsningen ble dermed å gå for gule baller i stedet.

Felleskjøpet forventer å selge 10.000 ruller med gul plast utover våren og sommeren. Norske bønder, plastprodusenten Trioplast og Felleskjøpet vil bidra med til sammen 30 kroner for hver solgte plastrull, slik at Barnekreftforeningen mottar ca 300.000 kroner fra kampanjen.

– Vi ønsker å rette en stor takk til norske bønder, Felleskjøpet Agri og Trioplast for at de ønsker å støtte Barnekreftforeningen. Vi er en liten forening, og støtten betyr veldig mye for oss. Det at gule rundballer vil ligge synlig over hele landet, vil bidra til økt oppmerksomhet rundt barnekreft, og hjelpe oss i vårt viktige arbeid med å bekjempe barnekreft og gi rammede familier den støtten de trenger, sier Trine Nicolaysen, daglig leder i Barnekreftforeningen.