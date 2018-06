I sommer får du se «smilende» rundballer – dette er årsaken

Vil at alle skal være med

– Gjennom Smilefjes utfordrer vi norske bønder til å tegne smilefjes på de gule rundballene, og vi oppfordrer alle nordmenn til å dele et smilefjes med hverandre i sosiale medier. I år skal smilet være et symbol for barnekreftsaken, sier Hanne Lauritzen, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri.

Hvert år får 185 norske barn kreft. God medisinsk behandling og oppfølging gjør at 4 av 5 overlever sykdommen.

– Et smil representerer varme, omtanke, og glede. Ting som er viktig for barn og familier som er rammet av kreft. Et smil kan utgjøre en stor forskjell og det håper vi Smilefjes-kampanjen også vil gjøre, sier Nicolaysen i Barnekreftforeningen.

Norske bønder, plastprodusenten Trioplast og Felleskjøpet har bidratt med til sammen 30 kroner for hver solgte plastrull, slik at Barnekreftforeningen mottar ca 300.000 kroner fra kampanjen.

LES OGSÅ: Bonden Anders (50) har 250 BH-er hengende på gjerdet