- Dokumentet Donald Trump og Kim Jong-Un skrev under i dag er skuffende.

Det sier Mari Seilskjær i Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen, Ican, som fikk Nobels fredspris i fjor.



Trump og Kim undertegnet en avtale om å jobbe for full atomnedrustning på Korea-halvøya.



Seilskjær mener det knapt nok kan kalles en avtale, og etterlyser klarere formuleringer og forpliktelser.